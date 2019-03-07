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Влад Кадони носит кольцо за полмиллиона рублей

Зрители телестройки «Дом-2» заметили на пальце ведущего Влада Кадони кольцо за полмиллиона рублей. Об этом стало известно после обнаружения такого украшения в одном из интернет-магазинов.
Влад Кадони носит кольцо за полмиллиона рублей

Во время выхода в эфир очередного выпуска скандальной телестройки «Дом-2», в кадр крупным планом попали руки Влада Кадони, на которых наблюдательные зрители заметили довольно интересное кольцо в виде головы льва с пышной гривой.

Поклонникам стало интересно, что же означает такое украшение ведущего, а главное - сколько же оно стоит. Наиболее любопытные всё же смогли отыскать точно такое же кольцо в каталоге одного из интернет-магазинов. Выяснилось, что Влад Кадони может позволить себе кольцо за полмиллиона рублей.
Влад Кадони носит кольцо за полмиллиона рублей

Поклонники сошлись во мнении на том, что их кумир зарабатывает достаточно, чтобы покупать столь дорогие украшения. Кроме того, считают многие, оно возможно несёт для него какой-то смысл, ведь он никогда не хвастался и не намекал на стоимость его кольца.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 15:28

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