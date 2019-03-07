Ольгу Бузову обозвали «дрищём»
Коллеги по скандально-известному реалити-шоу «Дом-2» считают новоявленную российскую исполнительницу Ольгу Бузову «дрыщём».
Не секрет, что в социальных сетях довольно часто обсуждают внешний вид ведущей «Дома-2», а недоброжелатели Бузовой не упускают возможности указать звезде на ее недостатки.
Буквально каждый день Ольгу критикуют антифанаты, то и дело указывая поющей телеведущей на ее худобу. По мнению злопыхателей, Бузова далеко «не женственная», поэтому ей нужно срочно сделать себе грудь и набрать несколько килограмм.
Считанные часы назад стало известно, что Бузову считают «дрыщём» не только интернет-пользователи, но и ее коллеги по съемочной площадке «Дома-2». В социальных сетях появилась видеозапись, на которой Ольга просит сотрудника телеканала «ТНТ» повторить ей еще раз, что она «не худая».
По мнению фолловеров, у Бузовой имеются какие-то «психологические проблемы», если она постоянно думает о том, что поправилась и ей срочно нужно садиться на диету. Вполне вероятно, что Ольга надеется, что если будет очень худой, ей посчастливиться побыстрее встретить того «единственного».
К слову, преданные поклонники Бузовой переживают за свою любимицу, так как уверены, что с такими темпами она может заболеть анорексией.
Не секрет, что в социальных сетях довольно часто обсуждают внешний вид ведущей «Дома-2», а недоброжелатели Бузовой не упускают возможности указать звезде на ее недостатки.
Буквально каждый день Ольгу критикуют антифанаты, то и дело указывая поющей телеведущей на ее худобу. По мнению злопыхателей, Бузова далеко «не женственная», поэтому ей нужно срочно сделать себе грудь и набрать несколько килограмм.
Считанные часы назад стало известно, что Бузову считают «дрыщём» не только интернет-пользователи, но и ее коллеги по съемочной площадке «Дома-2». В социальных сетях появилась видеозапись, на которой Ольга просит сотрудника телеканала «ТНТ» повторить ей еще раз, что она «не худая».
«Оля, ты не худая, ты дрищ! Дрищ! Дрищ! Ну Вы это видели? Ножки, попка вот такая..», - повторяет на ролике сотрудница «Дома-2».
По мнению фолловеров, у Бузовой имеются какие-то «психологические проблемы», если она постоянно думает о том, что поправилась и ей срочно нужно садиться на диету. Вполне вероятно, что Ольга надеется, что если будет очень худой, ей посчастливиться побыстрее встретить того «единственного».
К слову, преданные поклонники Бузовой переживают за свою любимицу, так как уверены, что с такими темпами она может заболеть анорексией.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:24