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Ольгу Бузову высмеивают за широкий рот и некрасивое лицо на новом ролике

Певицу Ольгу Бузову высмеивают в Instagram за слишком широкий рот и некрасивое лицо на новом ролике. Ведущая «Дома-2» решила повеселиться в самолёте, пока ожидала взлёта, но не подумала о хейтерах, непрестанно следящих за новостями её микроблога.
Ольгу Бузову высмеивают за широкий рот и некрасивое лицо на новом ролике

Ольга Бузова удивила своих поклонников новым видеороликом в Instagram, на котором всегда красивая и сдержанная ведущая позволила себе кривляния и безудержный смех на камеру. Так, отметила певица, она коротает время в самолёте пред взлётом.

Выложенный ролик собрал множество просмотров и не меньшее количество комментариев, в которых подписчики высмеивают Ольгу Бузову за слишком широкий рот и некрасивое лицо на кадрах. Кроме того, фанаты попросили своего кумира больше не публиковать подобное в Instagram, так как выглядит это не совсем культурно.
Ольгу Бузову высмеивают за широкий рот и некрасивое лицо на новом ролике

Под постом многие также сошлись во мнении, что в такие моменты лицо Ольги Бузовой даже чем-то походит на инопланетянина, ведь становится слишком зауженным внизу, но ведущую «Дома-2», привыкшую сутками находится в окружении не всегда адекватных участников телестройки, такие сравнения никак не смутили.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 14:45

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