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Илью Яббарова обвинили в воровстве и плагиате из-за песни 2016 года

Скандального участника реалити-шоу «Дом-2» Илью Яббарова обвинили в воровстве и плагиате из-за песни, которую тот выдал за свою. Оказалось, что исполненный и представленный ним в 2016 году трек на самом деле написан совершенно другим человеком.
Илью Яббарова обвинили в воровстве и плагиате из-за песни 2016 года

Скандальный Илья яббаров всё время попадает в разного рода неприятные ситуации, и даже его непостоянство с женщинами уже не удивляет зрителей «Дома-2», но вот в воровстве его мало кто мог заподозрить. Недавно один человек связался с редакторами проекта, заявив, что участник обманывает публику, ведь выдаёт чужие песни за свои.

Позже выяснилось, что Илью Яббарова обвиняют в воровстве и плагиате из-за трека, исполненного ещё в 2016 году. Тогда мужчина вышел на сцену и заявил о готовности представить публике «свою» новую песню, но, как оказалось, на эту композицию годом ранее настоящий автор уже даже снял клип.
Илью Яббарова обвинили в воровстве и плагиате из-за песни 2016 года

Сам Яббаров свою вину не признаёт, уверяя, что называл со сцены имя настоящего владельца песни, а также рекомендовал молодому человеку не возмущаться и поблагодарить проектанта за пиар его музыки. При желании, отметил Яббаров, тот может даже заплатить ему денег, и тогда публика услышит ещё несколько его хитов в исполнении звезды «Дома-2».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:42

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