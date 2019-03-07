Илью Яббарова обвинили в воровстве и плагиате из-за песни 2016 года





Скандальный Илья яббаров всё время попадает в разного рода неприятные ситуации, и даже его непостоянство с женщинами уже не удивляет зрителей «Дома-2», но вот в воровстве его мало кто мог заподозрить. Недавно один человек связался с редакторами проекта, заявив, что участник обманывает публику, ведь выдаёт чужие песни за свои.Позже выяснилось, что Илью Яббарова обвиняют в воровстве и плагиате из-за трека, исполненного ещё в 2016 году. Тогда мужчина вышел на сцену и заявил о готовности представить публике «свою» новую песню, но, как оказалось, на эту композицию годом ранее настоящий автор уже даже снял клип.Сам Яббаров свою вину не признаёт, уверяя, что называл со сцены имя настоящего владельца песни, а также рекомендовал молодому человеку не возмущаться и поблагодарить проектанта за пиар его музыки. При желании, отметил Яббаров, тот может даже заплатить ему денег, и тогда публика услышит ещё несколько его хитов в исполнении звезды «Дома-2».