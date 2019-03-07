Максим Галкин показал фанатам, как отмечали юбилей Михаила Жванецкого

Поздравить юбиляра пришли многие выдающиеся отечественные деятели культуры. В адрес Михаила Михайловича звучали теплые пожелания. По признанию писателя, он даже не ожидал, что будет такое пышное торжество. Под видео Галкин написал, что на дне рождения Жванецкого было вкусно, весело и остроумно.Ролик в течение часа собрал свыше 178 тысяч одобрительных лайков и свыше 400 комментариев. Подписчики присоединились к поздравлениям, оставив в соцсети множество восхищенных откликов и комплиментов в адрес Михаила Михайловича Жванецкого.