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Александра Скородумова и Сергей Сичкар снова вместе и думают о свадьбе

Бывшие участники телестройки «Дом-2» Александра Скородумова и Сергей Сичкар снова вместе и уже думают о свадьбе. Молодые люди за много лет не смогли забыть друг друга и теперь готовы на всё, чтобы больше не расставаться.
Александра Скородумова и Сергей Сичкар снова вместе и думают о свадьбе

Александра Скородумова и Сергей Сичкар много лет назад покинули стены «Дома-2» и пытались самостоятельно развивать отношения за периметром. Спустя некоторое время пара рассталась, чем очень расстроила поклонников, ведь их чувства многим казались очень искренними и настоящими.
Александра Скородумова и Сергей Сичкар снова вместе и думают о свадьбе

В жизни молодых людей за эти годы произошло много событий, как приятных, так и печальных. Сергей Сичкар, например, три года провёл в заключении, но, как выяснилось, после своего освобождения снова стал оказывать бывшей возлюбленной знаки внимания. Как рассказала журналу «Дом-2» сама Александра Скородумова, сейчас они поддерживают более, чем дружеские отношения, хоть и живут в разных странах.
Александра Скородумова и Сергей Сичкар снова вместе и думают о свадьбе

Молодые люди больше не скрывают свои чувства друг к другу от общественности, набили одинаковые татуировки в виде символа бесконечности, а молодой человек уже преподнёс любимой кольцо с бриллиантами, надеясь на то, что она станет не только женой, но и матерью его будущих детей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:39

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