Александра Скородумова и Сергей Сичкар снова вместе и думают о свадьбе





Александра Скородумова и Сергей Сичкар много лет назад покинули стены «Дома-2» и пытались самостоятельно развивать отношения за периметром. Спустя некоторое время пара рассталась, чем очень расстроила поклонников, ведь их чувства многим казались очень искренними и настоящими.В жизни молодых людей за эти годы произошло много событий, как приятных, так и печальных. Сергей Сичкар, например, три года провёл в заключении, но, как выяснилось, после своего освобождения снова стал оказывать бывшей возлюбленной знаки внимания. Как рассказала журналу «Дом-2» сама Александра Скородумова, сейчас они поддерживают более, чем дружеские отношения, хоть и живут в разных странах.Молодые люди больше не скрывают свои чувства друг к другу от общественности, набили одинаковые татуировки в виде символа бесконечности, а молодой человек уже преподнёс любимой кольцо с бриллиантами, надеясь на то, что она станет не только женой, но и матерью его будущих детей.