Валерий Блюменкранц показал своего «старшего брата»

«Валер, у тебя такие грустные глаза..Ирка по-прежнему не хочет прощать?», «Блюм, держись, мы с тобой! Найдешь еще себе девушку, уверена, она даже будет лучше Пинчук!», - продолжают писать в Сети.

Участник реалити-шоу «Дом-2» впервые опубликовал в личном микроблоге фотографию с родственником.Нужно сказать, что многих телезрителей «Дома-2» в последнее время очень удивляет поведение Блюменкранца. Валерий очень изменился, что заметили не только участники и руководство проекта, но и его экс-супруга.На днях Валерий решил порадовать своих фанатов и разместил у себя на страничке в Instagram фотографию, на которой он запечатлен в обнимку с незнакомым мужчиной. Под снимком Блюменкранц поспешил сообщить подписчикам, что это его «старший брат».Несмотря на то, что свежую публикацию бывшего возлюбленного Ирины Пинчук оценили по достоинству многие фолловеры, некоторые все-таки отметили, что на фото Валерий очень грустный, что сразу же бросается в глаза.К слову, некоторые подписчики Блюменкранца убеждены, что на фотографии Валерий запечатлен не со своим родным братом, а с очень близким другом, которого называет «старшим братом».