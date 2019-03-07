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Валерий Блюменкранц показал своего «старшего брата»

Бывший супруг Таты Абрамсон – Валерий Блюменкранц продемонстрировал поклонникам своего «старшего брата».
Валерий Блюменкранц показал своего «старшего брата»

Участник реалити-шоу «Дом-2» впервые опубликовал в личном микроблоге фотографию с родственником.

Нужно сказать, что многих телезрителей «Дома-2» в последнее время очень удивляет поведение Блюменкранца. Валерий очень изменился, что заметили не только участники и руководство проекта, но и его экс-супруга.

На днях Валерий решил порадовать своих фанатов и разместил у себя на страничке в Instagram фотографию, на которой он запечатлен в обнимку с незнакомым мужчиной. Под снимком Блюменкранц поспешил сообщить подписчикам, что это его «старший брат».
Валерий Блюменкранц показал своего «старшего брата»

Несмотря на то, что свежую публикацию бывшего возлюбленного Ирины Пинчук оценили по достоинству многие фолловеры, некоторые все-таки отметили, что на фото Валерий очень грустный, что сразу же бросается в глаза.

«Валер, у тебя такие грустные глаза..Ирка по-прежнему не хочет прощать?», «Блюм, держись, мы с тобой! Найдешь еще себе девушку, уверена, она даже будет лучше Пинчук!», - продолжают писать в Сети.

К слову, некоторые подписчики Блюменкранца убеждены, что на фотографии Валерий запечатлен не со своим родным братом, а с очень близким другом, которого называет «старшим братом».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:37

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