Новый кроссовер Renault Captur получит гибридный мотор E-tech





E-tech оснащается бензиновым силовым агрегатом на 90 лошадиных сил, а также электромотором на 40 лошадей. Новый «кросс» Captur, в отличие от версии Clio, получит аккумуляторную батарею на 9,8 кВт. Транспортное средство без подзарядки может преодолеть 40–50 км. Кроссовер нового поколения наделят тремя режимами движения, а также функцией рекуперативного торможения. Есть вероятность появления полностью электрической вариации Captur. В настоящее время все подробности о транспортном средстве пока держат в тайне. Нынешний Captur функционирует на бензиновом 0,9-литровом моторе на 90 лошадей, 1,2-литровом двигателе на 116 «лошадок», а также 1,5-литровом дизельном силовом агрегате на 90 лошадиных сил. Авто оснащается вариатором и передним приводом. Транспортное средство построили на основе «хэтча» Clio. Модель является конкурентом для Kia Soul, а также Nissan Juke.Пока отсутствует информация о точной дате премьеры нового «кросса». По всей видимости, модель будет представлена не ранее 2020 года. А вот Renault Clio пятой генерации, дебютировавший в Женеве, начнут продавать в Европе текущей осенью.