РА RAEX оценило вклад Промсвязьбанка в развитие онлайн-кредитования МСБ





Глава департамента продуктов и технологий ПСБ Иннокентий Воловик рассказал, что гордится достижениями, признанными профессиональным сообществом, так как полученная награда подтверждает правильность выбранного курса и видение трендов, определяющих будущее рынка. Благодаря развитию онлайн-кредитования удалось упростить и ускорить многие процессы, что сделало проще жизнь бизнесменов.ПСБ стал первым банком в России, успешно внедрившим возможность оформить займ удаленно. Особое внимание уделялось скорости и удобству процесса. Проделанная работа позволила запустить новый продукт «Кредит онлайн», которым предприниматели могут воспользоваться без визита в офис и бумажной волокиты. Заявки подаются в мобильном приложении и личном кабинете интернет-банка. Дополнительные документы для установления лимита не требуются, так как клиенту нужно просто выбрать срок кредитования, указать желаемую сумму и поставить электронную подпись.Промсвязьбанк работает над повышением доступности финансирования. Для достижения цели весной бизнесмены, даже не являющиеся клиентами банка, смогут воспользоваться программой кредитования «Все просто!».