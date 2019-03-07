РА RAEX оценило вклад Промсвязьбанка в развитие онлайн-кредитования МСБ
РА RAEX оценило вклад Промсвязьбанка в развитие онлайн-кредитования малого и среднего бизнеса. В определении лидера рынка участвовали Департамент предпринимательства и инновационного развития и Московский фонд содействия кредитованию малого бизнеса. Награда вручалась на конференции «Финансы растущему бизнесу».
Глава департамента продуктов и технологий ПСБ Иннокентий Воловик рассказал, что гордится достижениями, признанными профессиональным сообществом, так как полученная награда подтверждает правильность выбранного курса и видение трендов, определяющих будущее рынка. Благодаря развитию онлайн-кредитования удалось упростить и ускорить многие процессы, что сделало проще жизнь бизнесменов.
ПСБ стал первым банком в России, успешно внедрившим возможность оформить займ удаленно. Особое внимание уделялось скорости и удобству процесса. Проделанная работа позволила запустить новый продукт «Кредит онлайн», которым предприниматели могут воспользоваться без визита в офис и бумажной волокиты. Заявки подаются в мобильном приложении и личном кабинете интернет-банка. Дополнительные документы для установления лимита не требуются, так как клиенту нужно просто выбрать срок кредитования, указать желаемую сумму и поставить электронную подпись.
Промсвязьбанк работает над повышением доступности финансирования. Для достижения цели весной бизнесмены, даже не являющиеся клиентами банка, смогут воспользоваться программой кредитования «Все просто!».
Глава департамента продуктов и технологий ПСБ Иннокентий Воловик рассказал, что гордится достижениями, признанными профессиональным сообществом, так как полученная награда подтверждает правильность выбранного курса и видение трендов, определяющих будущее рынка. Благодаря развитию онлайн-кредитования удалось упростить и ускорить многие процессы, что сделало проще жизнь бизнесменов.
ПСБ стал первым банком в России, успешно внедрившим возможность оформить займ удаленно. Особое внимание уделялось скорости и удобству процесса. Проделанная работа позволила запустить новый продукт «Кредит онлайн», которым предприниматели могут воспользоваться без визита в офис и бумажной волокиты. Заявки подаются в мобильном приложении и личном кабинете интернет-банка. Дополнительные документы для установления лимита не требуются, так как клиенту нужно просто выбрать срок кредитования, указать желаемую сумму и поставить электронную подпись.
Промсвязьбанк работает над повышением доступности финансирования. Для достижения цели весной бизнесмены, даже не являющиеся клиентами банка, смогут воспользоваться программой кредитования «Все просто!».
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 13:45