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Ученые назвали 7 продлевающих жизнь главных привычек

Ученые провели ряд исследований и определили, что определенный образ жизни может оказывать большое влияние на продолжительность жизни. Эксперты решили назвать 7 главных привычек, способствующих долголетию.
Ученые назвали 7 продлевающих жизнь главных привычек

По мнению исследователей, важно ощущать себя моложе возраста, указанного в паспорте. Такие люди более активны и жизнерадостны, больше общаются с друзьями, родными, в отличие от тех, кто спешит записать себя в старики. Научные сотрудники утверждают: люди, чувствующие себя моложе фактических лет, имеют на 41% более низкий риск ранней смерти.

К следующему фактору относится поддержка хорошей физической формы. Это особенно касается людей, кому за 60. Третьим критерием долголетия считается реализация собственных амбиций и занятие любимым делом. Последнее позволяет человеку лучше бороться со стрессовыми ситуациями.

Специалисты указывают и на пользу дневного сна. Отдых может быть и не слишком продолжительным – достаточно даже 30 минут. Согласно научным данным, люди, отдыхающие днем, на 37% меньше подвержены риску заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Рекомендуется видеть во всем происходящем только хорошее и стараться радоваться простым обыденным вещам. Жизнерадостность – прекрасное средство от депрессии, негативно влияющей на клетки головного мозга.
Ученые назвали 7 продлевающих жизнь главных привычек

Не стоит пренебрегать контролем своего веса. Это сможет предотвратить развитие различных заболеваний, в том числе и болезней сердца. По мнению экспертов, следует употреблять много овощей и фруктов, богатых полезными витаминами и другими микроэлементами, укрепляющими организм и увеличивающими вероятность стать долгожителем на 46%.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:43

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