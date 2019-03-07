Ученые назвали 7 продлевающих жизнь главных привычек





По мнению исследователей, важно ощущать себя моложе возраста, указанного в паспорте. Такие люди более активны и жизнерадостны, больше общаются с друзьями, родными, в отличие от тех, кто спешит записать себя в старики. Научные сотрудники утверждают: люди, чувствующие себя моложе фактических лет, имеют на 41% более низкий риск ранней смерти.К следующему фактору относится поддержка хорошей физической формы. Это особенно касается людей, кому за 60. Третьим критерием долголетия считается реализация собственных амбиций и занятие любимым делом. Последнее позволяет человеку лучше бороться со стрессовыми ситуациями.Специалисты указывают и на пользу дневного сна. Отдых может быть и не слишком продолжительным – достаточно даже 30 минут. Согласно научным данным, люди, отдыхающие днем, на 37% меньше подвержены риску заболеваний сердечно-сосудистой системы.Рекомендуется видеть во всем происходящем только хорошее и стараться радоваться простым обыденным вещам. Жизнерадостность – прекрасное средство от депрессии, негативно влияющей на клетки головного мозга.Не стоит пренебрегать контролем своего веса. Это сможет предотвратить развитие различных заболеваний, в том числе и болезней сердца. По мнению экспертов, следует употреблять много овощей и фруктов, богатых полезными витаминами и другими микроэлементами, укрепляющими организм и увеличивающими вероятность стать долгожителем на 46%.