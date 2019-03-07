Ксения Собчак показала в Сети длинные и стройные ноги в элегантном пудровом платье





Ксения Собчак нередко публикует в Instagram кадры, вызывающие у подписчиков исключительно недоумение, ведь знаменитость предпочитает отказываться от фотошопа и фильров, желая выглядеть на снимках максимально естественно. На этот раз ведущая просто поразила фанатов фотографией с праздничного мероприятия в Санкт-Петербурге. Ксения Собчак, надев на себя элегантное пудровое платье с огромным вырезом, показала пользователям Сети свои длинные и стройные ноги, которые обычно прячет под брюками.В комментариях к публикации фолловеры восхитились тем, насколько женственной она может быть, но всё же немного раскритиковали позу, которую Ксения Собчак приняла перед фотографированием.