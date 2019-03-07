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На видео зафиксирован перехват самолета-разведчика США возле границы России

Самолет-разведчик США RC-135 BBC был перехвачен истребителем Су-27 возле границы России. Министерство обороны опубликовало видео в Сети.
На видео зафиксирован перехват самолета-разведчика США возле границы России

Над Балтийским морем российский самолет приблизился к американскому и сопровождал его на расстоянии. Су-27 входит в состав противовоздушной обороны. Он сразу вернулся на базу аэродрома после благополучного удаления разведчика, о чем свидетельствуют опубликованные кадры.

Самолет США под названием RC-135 считается аппаратом из серии радиоэлектронной разведки BBC без вооружения для выполнения фотосъемки. Эксперты считают, что случаи перехвата являются нормальной практикой для обозначения присутствия России в данной местности. Действия летчиков законны и полностью соответствуют всем нормам международного права.

Руководитель центра военно-политических исследований Владимир Батюк заявляет, что таким же образом поступили бы воздушные войска США, если российские группы разведки приблизились к их территории.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 14:12

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