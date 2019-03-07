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Маргарита Ларченко задумалась об уходе из «Дома-2» без Ильи Яббарова

Маргарита Ларченко задумалась об уходе с телестройки «Дом-2» без Ильи Яббарова. Именно отношения с возлюбленным стали причиной появившегося у ней желания покинуть периметр навсегда.
Маргарита Ларченко задумалась об уходе из «Дома-2» без Ильи Яббарова

Маргарита Ларченко откровенно призналась подписчикам в Instagram, что чувствует непреодолимое желание бросить всё и уйти с «Дома-2», но без Ильи Яббарова, так как с ним в последнее время отношения стали ещё более натянутыми. Девушка не отрицает, что пока сомневается в правильности своих мыслей, но точно знает, что устала от происходящего, от интриг и вечных скандалов и хочет покоя.
Маргарита Ларченко задумалась об уходе из «Дома-2» без Ильи Яббарова

В комментариях подписчики профиля Маргариты Ларченко посоветовали той взять небольшую паузу в выяснениях отношений, стараться спокойно реагировать на любую конфликтную ситуацию, не давая никакой реакции. Кроме того, зрители уверены, что такое спокойствие участницы заставит наконец ловеласа Илью Яббарова определиться до конца со своими чувствами и принять окончательно решение о совместном будущем.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 14:35

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