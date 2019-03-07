Tesla выпустила заряжающую электомашины за 15 минут зарядку





Первые зарядки уже есть в Калифорнии. В ближайшее время они появятся и в других местах. Сейчас заряжаться могут только Tesla Model 3, но следующее обновление должно решить проблему и другие модели также смогут пользоваться этой станцией.Компания также презентовала новую технологию в России. Она рассказала о ней 7 марта в столице страны. Новая зарядная установка отличается способом охлаждения. Ранее кабеля были только с воздушным охлаждением, а теперь с жидкостным.Известно, что сначала Tesla, которая выступала за экологическое мобильное движение, не воспринимали всерьез. Но разработчики компании с 2003 года основания и по сегодняшний день добились больших успехов и сделали большой прорыв в технологиях.