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Tesla выпустила заряжающую электомашины за 15 минут зарядку

Американский производитель электрических автомобилей Tesla представил зарядную станцию Supercharger, с помощью которой можно зарядить электрокар всего за 15 минут. Скорость зарядки объясняется мощностью, которая составляет 250 кВт.
Tesla выпустила заряжающую электомашины за 15 минут зарядку

Первые зарядки уже есть в Калифорнии. В ближайшее время они появятся и в других местах. Сейчас заряжаться могут только Tesla Model 3, но следующее обновление должно решить проблему и другие модели также смогут пользоваться этой станцией.

Компания также презентовала новую технологию в России. Она рассказала о ней 7 марта в столице страны. Новая зарядная установка отличается способом охлаждения. Ранее кабеля были только с воздушным охлаждением, а теперь с жидкостным.

Известно, что сначала Tesla, которая выступала за экологическое мобильное движение, не воспринимали всерьез. Но разработчики компании с 2003 года основания и по сегодняшний день добились больших успехов и сделали большой прорыв в технологиях.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 14:02

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