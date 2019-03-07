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Microsoft представит обновление ноутбука Surface Book 2 с 4-ядерным CPU

Microsoft представит обновление ноутбука Surface Book 2 с 4-ядерным CPU и 256 гигабайтами на накопителе SSD. Цена модернизированного гаджета останется прежней.
Microsoft представит обновление ноутбука Surface Book 2 с 4-ядерным CPU

Сетевые ретейлеры сообщили, что Microsoft усовершенствует ноутбук начального уровня Surface Book 2, представленный в 2017 году. Компьютер-трансформер предлагался в большом и маленьком вариантах. Первый имел диагональ экрана 15 дюймов, второй - 13,5. Также "младшая" версия получила относительно слабый CPU модели Core i5-7300 от Intel.

Хотя на сегодняшний день стоимость гаджета упала до $1150, покупатели всё ещё считают её слишком высокой, а компьютер - недостаточно производительным. Инсайдеры узнали, что модернизированная версия Surface Book 2 поменяет процессор на 4-ядерный вместо 2-ядерного.

Помимо Core i5-8350U, Microsoft снабдит ноутбук SSD-накопителем на 256 ГБ. Новость натолкнула пользователей на мысль, что Surface Book 3 в ближайшее время компания не представит. Напомним, что сенсорный экран PixelSense от компьютера можно отсоединять и управлять им специальным пером.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:24

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