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Ольга Орлова на лобном высмеяла переспавшую с Захаром Саленко Юлию Белую

Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Орлова на лобном месте высмеяла переспавшую с Захаром Саленко Юлию Белую. Кроме того, именно она стала инициатором коллективной травли новенькой участницы во время обсуждений.
Ольга Орлова на лобном высмеяла переспавшую с Захаром Саленко Юлию Белую

Юлия Белая с момента прихода на проект не стала скрывать, что явилась туда ради покорения Захара Саленко, к которому испытывает сильную симпатию. Неудивительно, что после её эротического танца на коленях у молодого человека, он решил пригласить её отметить с ним его день рождения.
Ольга Орлова на лобном высмеяла переспавшую с Захаром Саленко Юлию Белую

Общение Юлии Белой и Захара Саленко на празднике постепенно переросло в страсть и те, уединившись в комнате, переспали. Не успела девушка обрадоваться возможному образованию пары с симпатичным ей человеком, как с самого утра тот заявил, что они не пара и даже после секса ею не будут.

На лобном месте первой высмеяла поведение переспавшей с Захаром Саленко Юлии Белой Ольга Орлова. Ведущая «Дома-2», глядя на расстроенную участницу, всячески старалась подколоть её, задавая компрометирующие вопросы, от которых девушка не знала, куда девать глаза.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 14:34

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