Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова призналась, что ее давно беспокоит вопрос «разница в возрасте»

По словам телезнаменитости, ее уже давно волнует вопрос «разница в возрасте».Еще несколько недель назад Ефременкова призналась фанатам, что окончательно рассталась с теперь уже бывшим возлюбленным Сергеем Кучеровым. Юлия сообщила, что уже давно не испытывает тех чувств к избраннику, поэтому не видит смысла продолжать «строить любовь» именно с этим мужчиной.Нужно сказать, что все это время Ефременкова, в отличие от Кучерова, не спешила обзаводиться новыми отношениями. Впрочем, воздыхатель у ведущей телепроекта «Дом-2», как оказалось, все-таки появился. Известно, что один из участников реалити начал ухаживать за Юлией.Мондезир Свет-Амур не только буквально закидывает Ефременкову комплиментами, цветами и подарками, но и во всеуслышание заявляет о своей искренней симпатии. Не секрет, что молодой человек младше Юлии почти на 3 года, что, по-видимому, немного тревожит ведущую проекта.На днях Ефременкова опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором призналась, что ее беспокоит один весьма деликатный вопрос. По словам Юлии, раньше у нее разница в возрасте с мужчинами всегда была как минимум 10 лет.По мнению зрителей, Ефременковой очень нравится Свет-Амур, однако она по-прежнему сомневается, стоит ли строить отношения с парнем или нет. К слову, поклонники «Дома-2» советуют Юлии «попробовать», ведь уверены, что с Мондезиром у ведущей реалити-шоу могут получиться крепкие отношения.