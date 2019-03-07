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В России стартовали продажи бюджетного Xiaomi Redmi Go на базе «чистого» Android

В России стартовали продажи бюджетного смартфона Redmi Go от Xiaomi. Компания заявила, что устройство работает на базе «чистого» Android.
В России стартовали продажи бюджетного Xiaomi Redmi Go на базе «чистого» Android

Операционная система получила название Android Go. Она рассчитана на аппараты бюджетной версии с функциями, не требующими дополнительной поддержки. Такие модели будут оснащены облегченной версией Android.

Redmi Go оснащен 5-дюймовым дисплеем, чипсетом Snapdragon 425, а также оперативной памятью в 1 Гб. Основная и фронтальная камеры получили разрешение 8 и 5 Мп соответственно. Такие характеристики, по мнению разработчиков, способны обеспечить смартфону экономию заряда, что положительно скажется на автономности.

Известно, что гаджет доступен к покупке в черном и синем цветах. Стоимость зависит от объема дополнительной памяти и варьируется от 5 500 до 6200 рублей.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 13:35

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