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Маргарита Ларченко до проекта «Дом-2» была настоящей красавицей

Маргарита Ларченко до прихода на проект «Дом-2» была настоящей красавицей с яркой внешностью. Сейчас же зрители нередко называют её «серой молью», которая постепенно сливается с массой однообразных участниц телестройки.
Маргарита Ларченко до проекта «Дом-2» была настоящей красавицей

Маргарита Ларченко не обзавелась массой поклонников на «Доме-2», но всё же есть те, кто поддерживает девушку и не понимает, почему она, попадая под влияние общественности, сделала из себя «серую моль». На днях зрители нашли в Сети фотографию Ларченко до прихода на проект, на которой она оказалась настоящей красавицей с довольно выразительной внешностью.
Маргарита Ларченко до проекта «Дом-2» была настоящей красавицей

На снимке видно, что ранее черты лица девушки были более выразительными, а улыбка всегда делала её более милой. Если же сравнить внешность Маргариты Ларченко «до» и «во время» «Дома-2», то можно предположить, что это два совершенно разных человека. Фолловеры также отметили, что на телестройке она сильно похудела и это не делает её привлекательнее, а потому рекомендовали уйти за периметр и не портить себя ещё больше.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 13:23

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