Ведущая Юлия Барановская разрыдалась в эфире Первого канала

В посте Барановская кратко описала историю о скончавшейся 15-летней девочке. По словам ведущей, мама на протяжении нескольких часов носила умирающую дочь на руках из одной клиники в другую. Девочка умерла в Калининградской области 21 февраля, так как доктора даже не попытались ей помочь. Эксперты отметили, что действия медработников являются преступной халатностью. Барановская на протяжении всей передачи плакала.По мнению ведущей, пока в России работают равнодушные медики, бесполезно организовывать флешмобы по борьбе с раковыми заболеваниями. Телезвезда считает, что правильнее устраивать акцию против докторов, которые «отправляют» на кладбище своих пациентов. Пост знаменитости за сутки собрал свыше 432 тысяч отметок «Нравится» и более 1 тысячи комментариев.