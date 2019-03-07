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Жители Сибири протестуют против концертов Ольги Бузовой

Жители Сибири в Instagram массово протестуют против концертов Ольги Бузовой. Фолловеры уже высказали своё нежелание видеть и слышать певицу, а теперь соревнуются друг с другом в наиболее унизительном для неё оскорблении.
Жители Сибири протестуют против концертов Ольги Бузовой

Ольга Бузова радостно сообщила подписчикам своего микроблога о том, что в скором времени приедет с концертами в Тюмень, Сургут и Нижневартовск, но жители Сибири начали массовый протест против выступлений ведущей «Дома-2». В комментариях под постом певицы те резко высказались о её музыке, а также фонограмме, без которой звезда ничего не стоит.
Жители Сибири протестуют против концертов Ольги Бузовой

Подписчики аккаунта Ольги Бузовой в Instagram также решили посоревноваться друг с другом в наиболее оригинальном оскорблении в сторону того, чем занимается ведущая «Дома-2». Многие откровенно написали, что слушать чепуху, которую она несёт в своих песнях, просто невозможно и настоятельно рекомендовали той не приезжать в Сибирь.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 13:22

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