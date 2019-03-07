Жители Сибири протестуют против концертов Ольги Бузовой





Ольга Бузова радостно сообщила подписчикам своего микроблога о том, что в скором времени приедет с концертами в Тюмень, Сургут и Нижневартовск, но жители Сибири начали массовый протест против выступлений ведущей «Дома-2». В комментариях под постом певицы те резко высказались о её музыке, а также фонограмме, без которой звезда ничего не стоит.Подписчики аккаунта Ольги Бузовой в Instagram также решили посоревноваться друг с другом в наиболее оригинальном оскорблении в сторону того, чем занимается ведущая «Дома-2». Многие откровенно написали, что слушать чепуху, которую она несёт в своих песнях, просто невозможно и настоятельно рекомендовали той не приезжать в Сибирь.