В небе над Калифорнией за несколько минут появились 1500 молний





Уникальное явление, наблюдавшееся в темное время суток, зафиксировали на камеру. Вдоль калифорнийского побережья специалистам NWS всего за несколько минут удалось зарегистрировать 1480 импульсов. Представители мира науки пока не могут точно сказать, что спровоцировало такую аномалию. Весной появление молний в Калифорнии не является редким явлением, но этот случай интересен своей частотой и полным отсутствием дождя.Эксперты предполагают, что появление более 1000 молний связано с глобальными изменениями климата. По мнению сейсмологов, световой шторм может предвещать сильное землетрясение. Некоторые представители науки заявили: возможно, в скором времени Калифорнии придется столкнуться с атмосферными потоками.