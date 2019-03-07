В небе над Калифорнией за несколько минут появились 1500 молний
Жители Калифорнии могли наблюдать 5 марта очень необычное природное явление. Всего за пять минут в небе появились около 1500 молний, слившихся в единый световой шторм, который не прекращался долгое время.
Уникальное явление, наблюдавшееся в темное время суток, зафиксировали на камеру. Вдоль калифорнийского побережья специалистам NWS всего за несколько минут удалось зарегистрировать 1480 импульсов. Представители мира науки пока не могут точно сказать, что спровоцировало такую аномалию. Весной появление молний в Калифорнии не является редким явлением, но этот случай интересен своей частотой и полным отсутствием дождя.
Эксперты предполагают, что появление более 1000 молний связано с глобальными изменениями климата. По мнению сейсмологов, световой шторм может предвещать сильное землетрясение. Некоторые представители науки заявили: возможно, в скором времени Калифорнии придется столкнуться с атмосферными потоками.
Уникальное явление, наблюдавшееся в темное время суток, зафиксировали на камеру. Вдоль калифорнийского побережья специалистам NWS всего за несколько минут удалось зарегистрировать 1480 импульсов. Представители мира науки пока не могут точно сказать, что спровоцировало такую аномалию. Весной появление молний в Калифорнии не является редким явлением, но этот случай интересен своей частотой и полным отсутствием дождя.
Эксперты предполагают, что появление более 1000 молний связано с глобальными изменениями климата. По мнению сейсмологов, световой шторм может предвещать сильное землетрясение. Некоторые представители науки заявили: возможно, в скором времени Калифорнии придется столкнуться с атмосферными потоками.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:47