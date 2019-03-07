Андрей Мерзликин забыл про годовщину свадьбы с Анной Осокиной

"Каждый день я благодарна Богу, что он дал мне разума сказать "да"! Андрюша, спасибо за каждый день и каждую ночь!" - написала супруга артиста.

Мерзликин рассказал подписчикам в Instagram, как они с женой случайно вспомнили о тринадцатой годовщине своей свадьбы. В это время уже 3 дня подряд актёр с супругой были в Марбелье на фестивале кино MIRFF-2019. Делая фото под пальмами, знаменитости внезапно осознали, что находятся в официальном браке долгие 13 лет, и не забыли отметить торжественную дату. Мерзликин порадовался такому хорошему началу весны, а Анна Осокина посвятила мужу длинный трогательный пост.Отметим, что жена Мерзликина работает его пресс-секретарём и директором, совмещая это с собственной карьерой психолога. Вместе пара завела уже четырёх детей от 12 до 2 лет.Осокина признаётся, что жить вместе с известным артистом очень непросто. Ей приходится быть скромной, опрятной, вежливой и сдерживать реакции, дабы не подорвать репутацию мужа.