Яна Кошкина заявила о желании стать певицей
Недавно в своем Instagram Яна Кошкина опубликовала фотографию, сделанную в звукозаписывающей студии. Подписчики сделали вывод, что таким образом девушка заявила о желании стать певицей.
В подписи к публикации актриса заявила, что поучаствовала в записи настоящего хита. Она отметила, что ей не терпится, когда сможет представить широкой аудитории свое творчество. Однако подробностей будущего продукта деятельности она решила не разглашать.
В последнем посте звезда поделилась с поклонниками, что очень переживает по поводу предстоящего события. Какого именно – неизвестно, но пользователи уже сделали вывод, что оно связано с новым увлечением Кошкиной. Некоторые подписчики решили, что таким образом артистка готовится к выступлению на шоу «Песни на ТНТ».
В подписи к публикации актриса заявила, что поучаствовала в записи настоящего хита. Она отметила, что ей не терпится, когда сможет представить широкой аудитории свое творчество. Однако подробностей будущего продукта деятельности она решила не разглашать.
В последнем посте звезда поделилась с поклонниками, что очень переживает по поводу предстоящего события. Какого именно – неизвестно, но пользователи уже сделали вывод, что оно связано с новым увлечением Кошкиной. Некоторые подписчики решили, что таким образом артистка готовится к выступлению на шоу «Песни на ТНТ».
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 14:36