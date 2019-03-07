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Яна Кошкина заявила о желании стать певицей

Недавно в своем Instagram Яна Кошкина опубликовала фотографию, сделанную в звукозаписывающей студии. Подписчики сделали вывод, что таким образом девушка заявила о желании стать певицей.
Яна Кошкина заявила о желании стать певицей

В подписи к публикации актриса заявила, что поучаствовала в записи настоящего хита. Она отметила, что ей не терпится, когда сможет представить широкой аудитории свое творчество. Однако подробностей будущего продукта деятельности она решила не разглашать.

В последнем посте звезда поделилась с поклонниками, что очень переживает по поводу предстоящего события. Какого именно – неизвестно, но пользователи уже сделали вывод, что оно связано с новым увлечением Кошкиной. Некоторые подписчики решили, что таким образом артистка готовится к выступлению на шоу «Песни на ТНТ».



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 14:36

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