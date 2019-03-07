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Проект «Дом-2» находится на грани закрытия из-за угроз Саши Черно зрителям

Проект «Дом-2» находится на грани закрытия из-за угроз Саши Черно в сторону зрителей. К такому выводу пришли фанаты телестройки после того, как скандальная участница пожелала одной из девушек смерти прямо на странице своего микроблога в Instagram.
Проект «Дом-2» находится на грани закрытия из-за угроз Саши Черно зрителям

Саша Черно давно не удивляет зрителей своими выходками и грубыми высказываниями, но на этот раз перешла все границы, когда пожелала одной из поклонниц телестройки смерти. Девушка, являющаяся фанаткой Марины Африкантовой, распространила в Сети информацию о внематочной беременности супруги Иосифа Оганесяна, но не от него самого, а от охранника проектных ворот дяди Коли.
Проект «Дом-2» находится на грани закрытия из-за угроз Саши Черно зрителям

Реакция Саши Черно оказалась весьма бурной — участница не только попыталась опровергнуть слова фанатки, назвав их ложью, но и пожелала автору новости смерти, чем спровоцировала новые слухи о возможном закрытии «Дома-2» именно из-за её откровенных угроз.
Проект «Дом-2» находится на грани закрытия из-за угроз Саши Черно зрителям

Кроме того, теперь в микроблоге Саши Черно массово появляются комментарии о её неадекватности, ведь желать смерти даже самому заядлому хейтеру нельзя. Многие на фоне разразившегося скандала решили, что известие о внематочной беременности участницы могло оказаться и правдой, раз та отреагировала так резко.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:48

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