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Появилась информация, что дочь Рапунцель и Дмитренко на самом деле зовут не Василиса

В Интернете появилось сообщение, что единственную наследницу «брендового» семейства Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко на самом деле зовут не Василиса.
Появилась информация, что дочь Рапунцель и Дмитренко на самом деле зовут не Василиса

Многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» до сих пор хорошо помнят, как Рапунцель и Дмитренко тщательно пытались скрыть от общественности не только внешность на то время еще новорожденной малышки, но и ее имя.

Впервые Ольга и Дмитрий показали и озвучили имя дочери только после того, как окончательно вернулись в Периметр после декретного отпуска. Вот только поклонники телепроекта «Дом-2», как выяснилось, до сих пор не верят, что малышку на самом деле зовут Василиса.

И, как оказалось, не зря. Дело в том, что считанные часы назад в Сети появилась информация о том, что Дмитренко и Рапунцель на самом деле врут. В сообщении говорится о том, что Ольга и Дмитрий назвали дочь совершенно другим именем, а «Василиса» является не более, чем домовским псевдонимом девочки.
Появилась информация, что дочь Рапунцель и Дмитренко на самом деле зовут не Василиса

Нужно сказать, что на эту информацию зрители «Дома-2» отреагировали по-разному. Некоторые заявляют, что уже давно обратили внимание на то, что Василиса не всегда реагирует на свое имя, что говорит о том, что молодые родители называют малышку как-то по-другому.

Впрочем, большая часть фанатов телестройки убеждены, что эта информация является очередной сплетней, которые так часто распространяются по социальным сетям.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:47

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