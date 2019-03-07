Появилась информация, что дочь Рапунцель и Дмитренко на самом деле зовут не Василиса





Многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» до сих пор хорошо помнят, как Рапунцель и Дмитренко тщательно пытались скрыть от общественности не только внешность на то время еще новорожденной малышки, но и ее имя.Впервые Ольга и Дмитрий показали и озвучили имя дочери только после того, как окончательно вернулись в Периметр после декретного отпуска. Вот только поклонники телепроекта «Дом-2», как выяснилось, до сих пор не верят, что малышку на самом деле зовут Василиса.И, как оказалось, не зря. Дело в том, что считанные часы назад в Сети появилась информация о том, что Дмитренко и Рапунцель на самом деле врут. В сообщении говорится о том, что Ольга и Дмитрий назвали дочь совершенно другим именем, а «Василиса» является не более, чем домовским псевдонимом девочки.Нужно сказать, что на эту информацию зрители «Дома-2» отреагировали по-разному. Некоторые заявляют, что уже давно обратили внимание на то, что Василиса не всегда реагирует на свое имя, что говорит о том, что молодые родители называют малышку как-то по-другому.Впрочем, большая часть фанатов телестройки убеждены, что эта информация является очередной сплетней, которые так часто распространяются по социальным сетям.