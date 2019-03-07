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Составлен рейтинг призванных улучшить повседневную человеческую жизнь технологий

Эксперты анонсировали рейтинг технологий, которые призваны в скором будущем улучшить повседневную человеческую жизнь. Вскоре ИИ практически полностью заменит людей в приготовлении пищи.
Составлен рейтинг призванных улучшить повседневную человеческую жизнь технологий

Изобретатели уже создали первую в мире роботизированную кухню. Речь идёт о паре сочлененных роботизированных рук, выполняющих поставленные задачи не хуже человека. Потребительскую версию планируют запустить в конце текущего года. Пользователь сможет управлять такой разработкой на расстоянии, используя приложение смартфона. Такой агрегат будет расцениваться в 21 000 долларов. Брендом Lexus был представлен новый UX-диапазон современных умных авто, значительно улучшающих жизнь водителей. Версия Lexus UX обладает мультимедийным блоком с экраном на 10,3 дюйма. На нём отображается спутниковая навигация. Для версий Luxury EP, Sports Luxury, F Sport предлагается беспроводное зарядное устройство. Заднюю дверь можно открывать благодаря перемещению ноги непосредственно перед датчиком удара, который размещается под задним бампером.

В скором времени гаджеты для сна станут обычным повседневным элементом для всех желающих. На смену специальным подушкам придут аксессуары URGOnight по форме головы. Это устройство будет настраивать мозг человека на быстрое засыпание. Данный аппарат подключается к специальному приложению, отслеживающему мозговые волны. Самая ожидаемая и пугающая технология – это быстрое соединение при помощи 5G.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:48

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