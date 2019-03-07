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Елена Захарова восхитила поклонников снимком в купальнике

Елена Захарова решила посвятить публикацию в своем Instagram воспоминанию о теплом лете. Актриса восхитила поклонников снимком в купальнике.
Елена Захарова восхитила поклонников снимком в купальнике

Артистка поделилась фотографией из личного архива, посвятив ее морскому сезону. На снимке она стоит на берегу морского пляжа в ярком купальнике, белой шляпе и солнцезащитных очках. Знаменитость поделилась, что сегодня у нее морское настроение, и она уже очень ждет лето. Фото было сделано во время отпуска в прошлом году.

Подписчики в социальной сети поддержали солнечное настроение Елены Захаровой. Они оставили восторженные комментарии по поводу фигуры актрисы, отметив ее стройность и подтянутость.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:40

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