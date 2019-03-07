Елена Захарова восхитила поклонников снимком в купальнике

Артистка поделилась фотографией из личного архива, посвятив ее морскому сезону. На снимке она стоит на берегу морского пляжа в ярком купальнике, белой шляпе и солнцезащитных очках. Знаменитость поделилась, что сегодня у нее морское настроение, и она уже очень ждет лето. Фото было сделано во время отпуска в прошлом году.Подписчики в социальной сети поддержали солнечное настроение Елены Захаровой. Они оставили восторженные комментарии по поводу фигуры актрисы, отметив ее стройность и подтянутость.