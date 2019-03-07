АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Американские специалисты разрабатывают приложение для смартфона для диагностики и лечения аутизма
EUR 74.42 USD 65.84
Курс валют на 07.03.2019

Бывший знакомый Егора Бероева требует с него деньги

Экс-приятель знаменитого актера Егора Бероева требует вернуть долг, который составляет 1 миллион рублей. Он написал заявление в Пресненский суд Москвы.
Бывший знакомый Егора Бероева требует с него деньги

С актером мужчина познакомился в 2012 году. Через некоторое время Егор Бероев попросил его занять денег, а именно 1,2 млн. рублей, на постановку заграничного спектакля в России. Так как они были приятелями, бизнесмен не отказал в помощи артисту. До сегодняшнего дня телеведущий вернул лишь 200 тыс. рублей, при чем с помощью родственников.

Из-за сложившейся ситуации предприниматель прекратил дружбу с деятелем российского театра и кино, и даже перестал оказывать помощь благотворительному фонду «Я есть!». Его адвокат пробовала решить конфликт без суда, но все ее попытки оказались тщетны. Известно, что уже скоро пройдет первое рассмотрение дела.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России стартовали продажи бюджетного
Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова
Маргарита Ларченко до проекта «Дом-2»
В Сети появились скандальные снимки
Жители Сибири протестуют против
В Москве полиция задержала
Бывший знакомый Егора Бероева требует с
Проект «Дом-2» находится на грани
Составлен рейтинг призванных улучшить
Появилась информация, что дочь
Елена Захарова восхитила поклонников
Ольга Бузова проболталась о плохом
Ученые восстановили облик тираннозавра
Звезда «Дома-2» Алена Ашмарина отложила
Влад Кадони удивил фанатов снимком в
Кирилл "Руки-Базуки" получит главную
Учёные: Низкокалорийные специальные
В Сети появились новые изображения
В Москве мужчина получил ножевое
Звезда «Дома-2» Виктория Боня не
Захар Саленко переспал с Юлией Белой и
Промсвязьбанк принял участие в финале
В США под землю ушла часть зоопарка
Молодая жена Сергея Шнурова
«Супергеройский» кроссовер Hyundai Kona
В Ростове-на-Дону цыгане до потери
Ольга Орлова неудачно исполнила одну из
Уфологи: В Антарктиде найдены останки
Компания Volvo представила
В Сети появилось фото бывшей жены
Просмотреть все новости