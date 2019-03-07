Бывший знакомый Егора Бероева требует с него деньги





С актером мужчина познакомился в 2012 году. Через некоторое время Егор Бероев попросил его занять денег, а именно 1,2 млн. рублей, на постановку заграничного спектакля в России. Так как они были приятелями, бизнесмен не отказал в помощи артисту. До сегодняшнего дня телеведущий вернул лишь 200 тыс. рублей, при чем с помощью родственников.Из-за сложившейся ситуации предприниматель прекратил дружбу с деятелем российского театра и кино, и даже перестал оказывать помощь благотворительному фонду «Я есть!». Его адвокат пробовала решить конфликт без суда, но все ее попытки оказались тщетны. Известно, что уже скоро пройдет первое рассмотрение дела.