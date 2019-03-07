Бывший знакомый Егора Бероева требует с него деньги
Экс-приятель знаменитого актера Егора Бероева требует вернуть долг, который составляет 1 миллион рублей. Он написал заявление в Пресненский суд Москвы.
С актером мужчина познакомился в 2012 году. Через некоторое время Егор Бероев попросил его занять денег, а именно 1,2 млн. рублей, на постановку заграничного спектакля в России. Так как они были приятелями, бизнесмен не отказал в помощи артисту. До сегодняшнего дня телеведущий вернул лишь 200 тыс. рублей, при чем с помощью родственников.
Из-за сложившейся ситуации предприниматель прекратил дружбу с деятелем российского театра и кино, и даже перестал оказывать помощь благотворительному фонду «Я есть!». Его адвокат пробовала решить конфликт без суда, но все ее попытки оказались тщетны. Известно, что уже скоро пройдет первое рассмотрение дела.
С актером мужчина познакомился в 2012 году. Через некоторое время Егор Бероев попросил его занять денег, а именно 1,2 млн. рублей, на постановку заграничного спектакля в России. Так как они были приятелями, бизнесмен не отказал в помощи артисту. До сегодняшнего дня телеведущий вернул лишь 200 тыс. рублей, при чем с помощью родственников.
Из-за сложившейся ситуации предприниматель прекратил дружбу с деятелем российского театра и кино, и даже перестал оказывать помощь благотворительному фонду «Я есть!». Его адвокат пробовала решить конфликт без суда, но все ее попытки оказались тщетны. Известно, что уже скоро пройдет первое рассмотрение дела.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:56