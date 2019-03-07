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В Сети появились скандальные снимки Любови Тихомировой

Актриса российского театра и кино Любовь Тихомирова в начале своей звездной карьеры с яркой, сексуальной внешностью часто получала очень смелые предложения от режиссеров. В Сети появились скандальные снимки артистки, где она запечатлена во время таких экспериментов.
В Сети появились скандальные снимки Любови Тихомировой

Молодая актриса после окончания Московского ВТУ им. Б. Щукина проявила себя в театре им. Е. Вахтангова, дебютировав в постановках «Цилиндр», «За двумя зайцами» и других. Но настоящая популярность настигла талантливую артистку после ее участия в фильмах для взрослых. В киноленте под названием «Особенности русской бани» будущая звезда исполнила роль голой ведьмы. Снимки с эротическими сценами, где снялась Любовь Тихомирова, обнародовал интернет-ресурс «Папарацци».
В Сети появились скандальные снимки Любови Тихомировой

На заре карьеры актриса снималась и в таких фильмах для взрослых как «Пятая степень прочности» и «Масленица». Однако сама знаменитость этот факт отрицает, заявляя: в кадре появлялась не она, а просто похожая на нее артистка. Будучи студенткой, Любовь Тихомирова подрабатывала танцовщицей стриптиза, так как отличалась хорошей пластикой и грацией благодаря занятиям по художественной гимнастике. На откровенных фото звезда фильмов «Сестры», «Аэропорт» и «Любовь моя» позирует возле шеста и, видимо, получает удовольствие от внимания публики.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:22

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