Ольга Бузова проболталась о плохом качестве одежды собственного бренда
Ольга Бузова проболталась в Instagram о плохом качестве одежды собственного бренда. Ведущая, надев фирменный зимний костюм, призналась, что очень замёрзла и даже успела простыть.
Ольга Бузова всячески старается напоминать фолловерам в Instagram не только о своих концертах, но также рекламирует одежду собственного бренда, в плохом качестве которой сама случайно призналась. Певица сняла новый ролик для Stories, рассказав, что чувствует себя не очень хорошо, так как простыла и очень замёрзла. И в этот же момент напомнила, что на ней надет сейчас костюм её собственного бренда.
Фанаты Ольги Бузовой тут же высмеяли её предпринимательские способности, ведь в продаже данный наряд позиционируется как тёплый зимний костюм, согревающий в морозы. Ведущая «Дома-2» таким образом сделала своему товару эффектную антирекламу, признавшись, что жутко замёрзла и не знает, как согреться.
Ольга Бузова всячески старается напоминать фолловерам в Instagram не только о своих концертах, но также рекламирует одежду собственного бренда, в плохом качестве которой сама случайно призналась. Певица сняла новый ролик для Stories, рассказав, что чувствует себя не очень хорошо, так как простыла и очень замёрзла. И в этот же момент напомнила, что на ней надет сейчас костюм её собственного бренда.
Фанаты Ольги Бузовой тут же высмеяли её предпринимательские способности, ведь в продаже данный наряд позиционируется как тёплый зимний костюм, согревающий в морозы. Ведущая «Дома-2» таким образом сделала своему товару эффектную антирекламу, признавшись, что жутко замёрзла и не знает, как согреться.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:34