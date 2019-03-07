Звезда «Дома-2» Алена Ашмарина отложила свадьбу с Ильей Григоренко из-за его вранья





По словам телезнаменитости, она очень устала от постоянного вранья Ильи Григоренко.Не секрет, что Ашмарина и Григоренко еще во время нахождения на реалити-шоу «Дом-2» запомнились телезрителям своими постоянными ссорами и расставаниями. Не проходило даже месяца, как Алена и Илья скандалили и тут же заявляли о разрыве, но спустя несколько дней влюбленные опять возобновляли отношения.За Периметром, как оказалось, ничего не изменилось. И даже появление общего малыша не урегулировало отношения проектной парочки. На днях Алена призналась фанатам, что уже устала от такой жизни и хочет наконец-таки спокойно работать и заниматься своим семейством.Выяснилось, что последней точкой для Ашмариной стала очередная ложь возлюбленного. По словам Алены, она обнаружила в телефоне у Ильи обнаженные фотографии девушек, с которыми он общается в социальных сетях. На прямой вопрос молодой мамочки, зачем Григоренко общается с другими барышнями, молодой человек опять соврал.Именно эта ситуация и привела к тому, что Ашмарина решила отложить свадьбу с Григоренко. К слову, на данный момент Алена пытается понять для самой себя, нужна ли ей и вовсе семья с Ильей.