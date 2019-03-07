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Кирилл "Руки-Базуки" получит главную роль в фильме "Брат-3"

Кирилл "Руки-Базуки" получит главную роль в "Брате-3", сообщил Стас Барецкий. В картине также появится скандальный боксёр Вячеслав Дацик.
Кирилл "Руки-Базуки" получит главную роль в фильме "Брат-3"

Барецкий на своей странице Instagram и в эфире канала "НСН" рассказал о планах снять в фильме "Брат-3" Кирилла Терёшина по прозвищу "Руки-Базуки". Будущая картина станет продолжением "Брата-2" Алексея Балабанова, однако создаваться будет без участия автора оригинала. Помимо звезды соцсетей, Барецкий договорился о сотрудничестве с Дациком, который ранее стал известен в тайском боксе и благодаря судимости за хулиганство.

"Главную роль в фильме сыграет звезда "синтолового" шоу-бизнеса, парень из Пятигорска", - заявил руководитель проекта на "НСН".

Напомним, что лидер рок-группы "АукцЫон", песни которой звучали в картинах Балабанова, высказался резко против съёмок продолжения без режиссёра двух первых частей.

"Не до смеха. Место Сергея Бодрова в новом "Брате" займёт Кирилл "Руки-Базуки", - подытожил Барецкий в Instagram.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:15

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