Кирилл "Руки-Базуки" получит главную роль в фильме "Брат-3"

"Главную роль в фильме сыграет звезда "синтолового" шоу-бизнеса, парень из Пятигорска", - заявил руководитель проекта на "НСН".

"Не до смеха. Место Сергея Бодрова в новом "Брате" займёт Кирилл "Руки-Базуки", - подытожил Барецкий в Instagram.

Барецкий на своей странице Instagram и в эфире канала "НСН" рассказал о планах снять в фильме "Брат-3" Кирилла Терёшина по прозвищу "Руки-Базуки". Будущая картина станет продолжением "Брата-2" Алексея Балабанова, однако создаваться будет без участия автора оригинала. Помимо звезды соцсетей, Барецкий договорился о сотрудничестве с Дациком, который ранее стал известен в тайском боксе и благодаря судимости за хулиганство.Напомним, что лидер рок-группы "АукцЫон", песни которой звучали в картинах Балабанова, высказался резко против съёмок продолжения без режиссёра двух первых частей.