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Влад Кадони удивил фанатов снимком в образе женщины

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони удивил поклонников своим снимком в образе женщины. Фанаты пока не понимают, для чего ему понадобилось переодеваться и краситься, но отметили, что получилось довольно неплохо.
Влад Кадони удивил фанатов снимком в образе женщины

Влад Кадони является довольно популярным ведущим и также владеет собственным бизнесом, а число фанатов известного экстрасенса с каждым днём только растёт. На днях в Сети появился странный снимок, удививший поклонников. На нём Кадони запечатлён в образе женщины, причём даже с макияжем.
Влад Кадони удивил фанатов снимком в образе женщины

Фолловеры искренне удивились снимку, ведь не припоминают Влада Кадони в таком образе, а потому до сих пор гадают, для чего же ведущему понадобилось наряжаться женщиной, и главное, когда это было. Сам же кумир публики пока не прокомментировал интересный кадр.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 12:19

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