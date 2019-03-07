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Ученые восстановили облик тираннозавра Рекса в младенчестве

Палеонтологи смогли восстановить облик тираннозавра Рекса в младенчестве. Ученые выяснили, что хищники были очень тощими с покрытой перьями шкурой.
Ученые восстановили облик тираннозавра Рекса в младенчестве

Наличие перьев, по мнению исследователей, наблюдалось и во взрослом возрасте на голове и хвосте хищников. К 20-ти годам тираннозавры достигали роста в 4 метра и весили около 9-ти тонн. Известно, что в период физического развития они прибавляли по 3 килограмма в день.

В младенчестве передние лапы животного были слишком длинные, что выглядело непропорционально относительно всего тела, но в скором времени они перестали расти. Несмотря на видимую худобу, считать их беззащитными не справедливо, так как палеонтологи уверяют, что хищники были достаточно мускулисты. Также они отмечают отличные суставы и кости тираннозавров, которые, вероятно, использовались для быстрого захвата добычи.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:33

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