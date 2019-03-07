Ученые восстановили облик тираннозавра Рекса в младенчестве





Наличие перьев, по мнению исследователей, наблюдалось и во взрослом возрасте на голове и хвосте хищников. К 20-ти годам тираннозавры достигали роста в 4 метра и весили около 9-ти тонн. Известно, что в период физического развития они прибавляли по 3 килограмма в день.В младенчестве передние лапы животного были слишком длинные, что выглядело непропорционально относительно всего тела, но в скором времени они перестали расти. Несмотря на видимую худобу, считать их беззащитными не справедливо, так как палеонтологи уверяют, что хищники были достаточно мускулисты. Также они отмечают отличные суставы и кости тираннозавров, которые, вероятно, использовались для быстрого захвата добычи.