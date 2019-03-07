Учёные: Низкокалорийные специальные коктейли и супы могут остановить развитие диабета





Масса людей по всему миру страдают таким заболеванием как диабет, связанным с плохим питанием, а также отсутствием различных физических упражнений. Для эксперимента учёные отобрали 300 человек, у которых была диагностирована данная болезнь. Данных людей «посадили» на диету, которая подразумевает упор на низкокалорийное специальное питание, которое включает в себя различные супы и коктейли. В ходе научной проведённой работы учёные выяснили, что больше чем у 1/3 пациентов, выполнявших все рекомендации, примерно через 2 года исчезло данное заболевание.Научные деятели хотят продолжить данное исследование при участии 5 000 подопытных. Если эксперимент будет удачным, такую диету могут использовать официально для профилактики заболеваний.