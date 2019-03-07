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В Сети появились новые изображения смартфона OnePlus 7

На просторах интернета продемонстрированы новые обзоры флагмана OnePlus 7. Китайская компания обещает выпустить его в продажу уже этой весной.
В Сети появились новые изображения смартфона OnePlus 7

Известно, что телефон отличается спрятанной выдвижной камерой. Он имеет 6 Гбайт оперативной памяти и топовый чипсет Snapdragon 855. Аккумулятор смартфона имеет емкость 4150 мА.ч, а размер экрана - 6,5 дюймов. Оперативная система устройства создана на базе Android 9 Pie.

Производитель OnePlus заявил, что анонс девайса будет проведен в конце весны. Приобрести его можно будет за 494 доллара.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:00

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