В Сети появились новые изображения смартфона OnePlus 7





На просторах интернета продемонстрированы новые обзоры флагмана OnePlus 7. Китайская компания обещает выпустить его в продажу уже этой весной.Известно, что телефон отличается спрятанной выдвижной камерой. Он имеет 6 Гбайт оперативной памяти и топовый чипсет Snapdragon 855. Аккумулятор смартфона имеет емкость 4150 мА.ч, а размер экрана - 6,5 дюймов. Оперативная система устройства создана на базе Android 9 Pie.Производитель OnePlus заявил, что анонс девайса будет проведен в конце весны. Приобрести его можно будет за 494 доллара.