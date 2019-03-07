Звезда «Дома-2» Виктория Боня не привыкла ограничивать себя в желаемом
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня призналась, что не умеет экономить.
По словам телезнаменитости, ей очень нравится быть великодушной и щедрой.
На днях в интернете появилось очередное интервью с Викторией Боней, в котором она, обсуждая свои траты и приобретения, заявила, что не привыкла ограничивать себя, поэтому все то, что ей хочется, она тут же покупает, ведь это приносит ей массу удовольствия.
Более того, Виктория отметила, что если та или иная вещь ей на самом деле понравилась, то она тут же покупает ее и даже не смотрит на стоимость приобретения, пишет Woman.
Выяснилось, что Боня не понимает своих недоброжелателей, которые то и дело спешат упрекнуть ее в «хвастовстве». По словам звезды, она тратит деньги не только на себя «любимую», но и на своих родственников и единственную дочь Анджелину Летицию.
Нужно сказать, что многие поклонники бывшей участницы телестройки «Дом-2» поспешили поддержать свою любимицу. По мнению фанатов Бони, Виктория не должна оправдываться за то, что тратит очень много денег, ведь в детстве у нее не было подобных возможностей.
К слову, на сегодняшний день телезнаменитость ни с кем не встречается.
По словам телезнаменитости, ей очень нравится быть великодушной и щедрой.
На днях в интернете появилось очередное интервью с Викторией Боней, в котором она, обсуждая свои траты и приобретения, заявила, что не привыкла ограничивать себя, поэтому все то, что ей хочется, она тут же покупает, ведь это приносит ей массу удовольствия.
«Вообще слово «экономить» - это не про меня», - подчеркнула экс-участница «Дома-2».
Более того, Виктория отметила, что если та или иная вещь ей на самом деле понравилась, то она тут же покупает ее и даже не смотрит на стоимость приобретения, пишет Woman.
Выяснилось, что Боня не понимает своих недоброжелателей, которые то и дело спешат упрекнуть ее в «хвастовстве». По словам звезды, она тратит деньги не только на себя «любимую», но и на своих родственников и единственную дочь Анджелину Летицию.
«Я никогда не экономлю на подарках», - заявила Виктория в недавнем интервью.
Нужно сказать, что многие поклонники бывшей участницы телестройки «Дом-2» поспешили поддержать свою любимицу. По мнению фанатов Бони, Виктория не должна оправдываться за то, что тратит очень много денег, ведь в детстве у нее не было подобных возможностей.
К слову, на сегодняшний день телезнаменитость ни с кем не встречается.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:51