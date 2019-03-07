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Звезда «Дома-2» Виктория Боня не привыкла ограничивать себя в желаемом

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня призналась, что не умеет экономить.
Звезда «Дома-2» Виктория Боня не привыкла ограничивать себя в желаемом

По словам телезнаменитости, ей очень нравится быть великодушной и щедрой.

На днях в интернете появилось очередное интервью с Викторией Боней, в котором она, обсуждая свои траты и приобретения, заявила, что не привыкла ограничивать себя, поэтому все то, что ей хочется, она тут же покупает, ведь это приносит ей массу удовольствия.

«Вообще слово «экономить» - это не про меня», - подчеркнула экс-участница «Дома-2».

Более того, Виктория отметила, что если та или иная вещь ей на самом деле понравилась, то она тут же покупает ее и даже не смотрит на стоимость приобретения, пишет Woman.
Звезда «Дома-2» Виктория Боня не привыкла ограничивать себя в желаемом

Выяснилось, что Боня не понимает своих недоброжелателей, которые то и дело спешат упрекнуть ее в «хвастовстве». По словам звезды, она тратит деньги не только на себя «любимую», но и на своих родственников и единственную дочь Анджелину Летицию.

«Я никогда не экономлю на подарках», - заявила Виктория в недавнем интервью.

Нужно сказать, что многие поклонники бывшей участницы телестройки «Дом-2» поспешили поддержать свою любимицу. По мнению фанатов Бони, Виктория не должна оправдываться за то, что тратит очень много денег, ведь в детстве у нее не было подобных возможностей.

К слову, на сегодняшний день телезнаменитость ни с кем не встречается.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:51

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