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Промсвязьбанк принял участие в финале премии «Бизнес-Успех»

Промсвязьбанк принял участие в организованном финале национальной премии под названием «Бизнес-Успех» и выступил в качестве партнера форума «Территория бизнеса – территория смысла». Главной темой обсуждения оказалась цифровая трансформация.
Промсвязьбанк принял участие в финале премии «Бизнес-Успех»

Во время организованного мероприятия с участием Промсвязьбанка специалисты обсудили факторы, влияющие на развитие малого бизнеса. В рамках дискуссии выступил и Константин Басманов, занимающий должность главы одного из направлений кредитной компании. По его словам, многие предприниматели хотят получать услуги удаленно и максимально быстро без предоставления документов. Такая потребность на сегодняшний день совпадает с уровнем развития технологий. Эксперт назвал онлайн-формат «индустриальным стандартом».

Промсвязьбанк предоставляет возможность владельцам бизнеса оформлять кредиты и депозиты. Теперь специалисты планируют упростить процедуру открытия счета. В финансовой организации могут выдать определенную сумму за 5 минут. Количество заемщиков выросло на 3 тысячи. Компания традиционно приняла участие в отборе ряда проектов, претендующих на получение премии. Лучшими предприятиями оказались «Ёсити» и «Лео», занимающиеся производством детских площадок и одежды.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 11:47

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