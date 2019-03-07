Промсвязьбанк принял участие в финале премии «Бизнес-Успех»





Во время организованного мероприятия с участием Промсвязьбанка специалисты обсудили факторы, влияющие на развитие малого бизнеса. В рамках дискуссии выступил и Константин Басманов, занимающий должность главы одного из направлений кредитной компании. По его словам, многие предприниматели хотят получать услуги удаленно и максимально быстро без предоставления документов. Такая потребность на сегодняшний день совпадает с уровнем развития технологий. Эксперт назвал онлайн-формат «индустриальным стандартом».Промсвязьбанк предоставляет возможность владельцам бизнеса оформлять кредиты и депозиты. Теперь специалисты планируют упростить процедуру открытия счета. В финансовой организации могут выдать определенную сумму за 5 минут. Количество заемщиков выросло на 3 тысячи. Компания традиционно приняла участие в отборе ряда проектов, претендующих на получение премии. Лучшими предприятиями оказались «Ёсити» и «Лео», занимающиеся производством детских площадок и одежды.