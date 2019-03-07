Захар Саленко переспал с Юлией Белой и сразу же бросил её

Захар Саленко по достоинству оценил эротический танец от Юлии Белой, которая таким образом не только проявила свою симпатию к парню, но и поздравила его с днём рождения. Участник после громкого застолья остался с девушкой наедине, и под влиянием эмоций они переспали. Наутро оказалось, что проведённая вместе ночь, как решил Саленко, ни к чему его не обязывает и бросил Юлию Белую.На лобном месте пара продолжила обсуждать случившееся вместе с ведущей Ольгой Орловой. Захар Саленко настоял на том, что никого не бросал, ведь отношений с девушкой у него не было, а Юлия Белая, с его слов, сама проявила инициативу и согласилась на секс.