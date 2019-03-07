В Москве мужчина получил ножевое ранение в ходе потасовки в супермаркете





Как сообщает ГУВД Москвы, 7 марта в Кузьминках житель столицы получил ножевое ранение во время похода в супермаркет. Произошёл инцидент на одной из торговых площадок улицы Жигулёвская. Как передают очевидцы, москвич вступил в перепалку с другим мужчиной, который в ходе конфликта достал нож. Нанеся оппоненту тяжёлую рану, неизвестный успел скрыться до приезда полиции.Сотрудники скорой отвезли пострадавшего в медицинское учреждение, где ему оказали экстренную помощь. Правоохранительные органы столицы устанавливают причину конфликта в супермаркете и личность скрывшегося подозреваемого.