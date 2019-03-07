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В США под землю ушла часть зоопарка размером со стадион

В Соединённых Штатах под землю ушла часть зоопарка Луисвилля размерами со стадион. Данный инцидент произошёл накануне утром.
В США под землю ушла часть зоопарка размером со стадион

Грунт провалился на площади, которая достигает размеров футбольного поля. Глубина просадки грунта составляет примерно 1,7 метра. Провал случился в юго-западной части зоопарка, в некотором отдалении от места содержания животных. Представители спасательной службы сообщили, что в ходе инцидента пострадавших обнаружено не было.

В настоящее время причина случившегося является неизвестной. В интернете появилось видео, сделанное с большой высоты. Оно позволяет произвести оценку масштаба ущерба.



 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:45

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