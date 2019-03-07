В США под землю ушла часть зоопарка размером со стадион
В Соединённых Штатах под землю ушла часть зоопарка Луисвилля размерами со стадион. Данный инцидент произошёл накануне утром.
Грунт провалился на площади, которая достигает размеров футбольного поля. Глубина просадки грунта составляет примерно 1,7 метра. Провал случился в юго-западной части зоопарка, в некотором отдалении от места содержания животных. Представители спасательной службы сообщили, что в ходе инцидента пострадавших обнаружено не было.
В настоящее время причина случившегося является неизвестной. В интернете появилось видео, сделанное с большой высоты. Оно позволяет произвести оценку масштаба ущерба.
Грунт провалился на площади, которая достигает размеров футбольного поля. Глубина просадки грунта составляет примерно 1,7 метра. Провал случился в юго-западной части зоопарка, в некотором отдалении от места содержания животных. Представители спасательной службы сообщили, что в ходе инцидента пострадавших обнаружено не было.
В настоящее время причина случившегося является неизвестной. В интернете появилось видео, сделанное с большой высоты. Оно позволяет произвести оценку масштаба ущерба.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:45