В США под землю ушла часть зоопарка размером со стадион





Грунт провалился на площади, которая достигает размеров футбольного поля. Глубина просадки грунта составляет примерно 1,7 метра. Провал случился в юго-западной части зоопарка, в некотором отдалении от места содержания животных. Представители спасательной службы сообщили, что в ходе инцидента пострадавших обнаружено не было.В настоящее время причина случившегося является неизвестной. В интернете появилось видео, сделанное с большой высоты. Оно позволяет произвести оценку масштаба ущерба.