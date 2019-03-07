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В Ростове-на-Дону цыгане до потери сознания избили мужчину арматурой

В центре города Ростова цыгане безжалостно избили арматурой мужчину, у которого просили дать им денег. Подозреваемые разыскиваются полицией.
В Ростове-на-Дону цыгане до потери сознания избили мужчину арматурой

Со слов жены пострадавшего, к нему подошли цыгане и просили помочь им деньгами, сначала это были 2 женщины, потом и мужчина. Им было мало 40 рублей, но больше денег при себе мужчина, идущий с работы, не имел. После этого подошел второй цыган и ударил мужчину по голове тяжелым предметом, вследствие чего тот потерял сознание.

Пострадавший поступил в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга и перелом носа. Мужчина заявил в полицию о разбойном нападении. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Ростовской области, известно, что уже ведется розыск злоумышленников.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 11:27

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