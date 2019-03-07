Молодая жена Сергея Шнурова отказывается рожать ему детей

На данный момент артист занимается записью нового альбома, но и не забывает о личной жизни. Певец мечтает о детях от своей новой супруги, однако она не торопится дарить ему наследника, потому что боится испортить фигуру. Абрамова еще очень молода и считает, что пока не время обзаводиться потомством. Сейчас она хочет посвящать время только самореализации.Шнуров души не чает в своей возлюбленной, дарит ей подарки и посвящает все свободное время только ей. В начале года пара отдыхала за границей, сейчас они проводят время в Москве.