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Молодая жена Сергея Шнурова отказывается рожать ему детей

Молодая жена солиста группы «Ленинград» Ольга Абрамова отказывается рожать ему детей. Подробности о жизни Сергея Шнурова рассказал
журналистам его друг Стас Барецкий.
Молодая жена Сергея Шнурова отказывается рожать ему детей

На данный момент артист занимается записью нового альбома, но и не забывает о личной жизни. Певец мечтает о детях от своей новой супруги, однако она не торопится дарить ему наследника, потому что боится испортить фигуру. Абрамова еще очень молода и считает, что пока не время обзаводиться потомством. Сейчас она хочет посвящать время только самореализации.

Шнуров души не чает в своей возлюбленной, дарит ей подарки и посвящает все свободное время только ей. В начале года пара отдыхала за границей, сейчас они проводят время в Москве.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 11:37

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