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Ольга Орлова неудачно исполнила одну из своих песен во время эфира «Бородина против Бузовой»

Телеведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова опозорилась в одном из недавних выпусков телешоу «Бородина против Бузовой».
Ольга Орлова неудачно исполнила одну из своих песен во время эфира «Бородина против Бузовой»

По мнению многих телезрителей, Орлова в очередной раз доказала, что умеет красиво петь только под фонограмму.

Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлен один из последних эфиров проекта «Бородина против Бузовой». Не секрет, что зачастую в конце подобных шоу на сцене появляется кто-то из российских артистов, которые стараются «разрядить» обстановку после очередных непростых обсуждений.

В этот раз, как выяснилось, эта «миссия» была доверена Ольге Орловой, которая, как видно, с ней не очень удачно справилась. Дело в том, что во время исполнения одной из своих песен, экс-солистку музыкального коллектива «Блестящие» неожиданно для всех взял на руки и унес за кулисы Артем Сорока.
Ольга Орлова неудачно исполнила одну из своих песен во время эфира «Бородина против Бузовой»

Сложно не заметить, что как только участник «Дома-2» взял Орлову на руки, та перестала петь в микрофон, однако на съемочной площадке все еще звучал ее голос. Оказалось, что телезрителям реалити-шоу очень не понравилось то, что Ольга поет под фонограмму, о чем они поспешили высказаться в Сети.

«Кошмар! А мы все на Бузову несчастную наезжаем! В Орловой опыта за плечами столько, что Ольге еще работать и работать и то она пытается в живую петь! Опозорилась Орлова по полной!», - заявила одна из поклонниц «Дома-2».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:24

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