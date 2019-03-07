Ольга Орлова неудачно исполнила одну из своих песен во время эфира «Бородина против Бузовой»

«Кошмар! А мы все на Бузову несчастную наезжаем! В Орловой опыта за плечами столько, что Ольге еще работать и работать и то она пытается в живую петь! Опозорилась Орлова по полной!», - заявила одна из поклонниц «Дома-2».



