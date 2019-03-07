Ольга Орлова неудачно исполнила одну из своих песен во время эфира «Бородина против Бузовой»
Телеведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова опозорилась в одном из недавних выпусков телешоу «Бородина против Бузовой».
По мнению многих телезрителей, Орлова в очередной раз доказала, что умеет красиво петь только под фонограмму.
Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлен один из последних эфиров проекта «Бородина против Бузовой». Не секрет, что зачастую в конце подобных шоу на сцене появляется кто-то из российских артистов, которые стараются «разрядить» обстановку после очередных непростых обсуждений.
В этот раз, как выяснилось, эта «миссия» была доверена Ольге Орловой, которая, как видно, с ней не очень удачно справилась. Дело в том, что во время исполнения одной из своих песен, экс-солистку музыкального коллектива «Блестящие» неожиданно для всех взял на руки и унес за кулисы Артем Сорока.
Сложно не заметить, что как только участник «Дома-2» взял Орлову на руки, та перестала петь в микрофон, однако на съемочной площадке все еще звучал ее голос. Оказалось, что телезрителям реалити-шоу очень не понравилось то, что Ольга поет под фонограмму, о чем они поспешили высказаться в Сети.
По мнению многих телезрителей, Орлова в очередной раз доказала, что умеет красиво петь только под фонограмму.
Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлен один из последних эфиров проекта «Бородина против Бузовой». Не секрет, что зачастую в конце подобных шоу на сцене появляется кто-то из российских артистов, которые стараются «разрядить» обстановку после очередных непростых обсуждений.
В этот раз, как выяснилось, эта «миссия» была доверена Ольге Орловой, которая, как видно, с ней не очень удачно справилась. Дело в том, что во время исполнения одной из своих песен, экс-солистку музыкального коллектива «Блестящие» неожиданно для всех взял на руки и унес за кулисы Артем Сорока.
Сложно не заметить, что как только участник «Дома-2» взял Орлову на руки, та перестала петь в микрофон, однако на съемочной площадке все еще звучал ее голос. Оказалось, что телезрителям реалити-шоу очень не понравилось то, что Ольга поет под фонограмму, о чем они поспешили высказаться в Сети.
«Кошмар! А мы все на Бузову несчастную наезжаем! В Орловой опыта за плечами столько, что Ольге еще работать и работать и то она пытается в живую петь! Опозорилась Орлова по полной!», - заявила одна из поклонниц «Дома-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:24