«Супергеройский» кроссовер Hyundai Kona Iron Man Edition получил официальный ценник
Автомобиль Hyundai Kona Iron Man Edition, представленный в феврале, получил официальный ценник. Компания объявила, что «супергеройский» кроссовер можно будет приобрести от 30 550 долларов.
Новинка, посвященная одному из героев киновселенной Marvel – «Железному человеку», оснащена 1,6-литровым турбомотором с производительностью 130 «лошадок». Последний приводится в действие 7-позиционной АКПП.
Кроссовер получил новую интересную переднюю часть с фарами, подходящими под стиль супергероя, а также 18-дюймовые колесные диски «геройского» дизайна. В интерьере салона появилась анимированная заставка на мультимедийном дисплее и заставка – знак Тони Старка.
Автогигант Hyundai предлагает автолюбителям специальное издание с передним приводом в базовой комплектации за 30 550 долларов, а полноприводную модель – за 31 950 долларов. Представители компании отметили: несмотря, на высокую стоимость, кроссовер является довольно стильным и компактным автомобилем. Первые модели Hyundai Kona Iron Man Edition уже появились в дилерских центрах.
Новинка, посвященная одному из героев киновселенной Marvel – «Железному человеку», оснащена 1,6-литровым турбомотором с производительностью 130 «лошадок». Последний приводится в действие 7-позиционной АКПП.
Кроссовер получил новую интересную переднюю часть с фарами, подходящими под стиль супергероя, а также 18-дюймовые колесные диски «геройского» дизайна. В интерьере салона появилась анимированная заставка на мультимедийном дисплее и заставка – знак Тони Старка.
Автогигант Hyundai предлагает автолюбителям специальное издание с передним приводом в базовой комплектации за 30 550 долларов, а полноприводную модель – за 31 950 долларов. Представители компании отметили: несмотря, на высокую стоимость, кроссовер является довольно стильным и компактным автомобилем. Первые модели Hyundai Kona Iron Man Edition уже появились в дилерских центрах.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:30