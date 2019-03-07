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«Супергеройский» кроссовер Hyundai Kona Iron Man Edition получил официальный ценник

Автомобиль Hyundai Kona Iron Man Edition, представленный в феврале, получил официальный ценник. Компания объявила, что «супергеройский» кроссовер можно будет приобрести от 30 550 долларов.
«Супергеройский» кроссовер Hyundai Kona Iron Man Edition получил официальный ценник

Новинка, посвященная одному из героев киновселенной Marvel – «Железному человеку», оснащена 1,6-литровым турбомотором с производительностью 130 «лошадок». Последний приводится в действие 7-позиционной АКПП.

Кроссовер получил новую интересную переднюю часть с фарами, подходящими под стиль супергероя, а также 18-дюймовые колесные диски «геройского» дизайна. В интерьере салона появилась анимированная заставка на мультимедийном дисплее и заставка – знак Тони Старка.

Автогигант Hyundai предлагает автолюбителям специальное издание с передним приводом в базовой комплектации за 30 550 долларов, а полноприводную модель – за 31 950 долларов. Представители компании отметили: несмотря, на высокую стоимость, кроссовер является довольно стильным и компактным автомобилем. Первые модели Hyundai Kona Iron Man Edition уже появились в дилерских центрах.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:30

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