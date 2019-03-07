Уфологи: В Антарктиде найдены останки инопланетян с удлинёнными черепами
В Антарктиде уфологами найдены останки инопланетян с удлинёнными черепами. Независимые исследователи считают, что пришельцы могли потерпеть крушение или организовать базу во льдах.
Уфологи заявили о нахождении в Антарктиде останков нескольких гуманоидов, которые могут оказаться инопланетянами. О принадлежности скелетов к представителям внеземной расы говорит их удлинённая форма черепов. Исследователи отмечают, что похожие головы встречаются у древних жителей Перу и Африки, однако деформация костей у них сделана намеренно.
Туземные племена искусственно обматывают головы маленьких детей, чтобы череп стал вытянутым. Конспирологи утверждают, якобы в таких останках учёные находили чужеродную ДНК, и туземцы на самом деле были не людьми.
Обнаружение схожих скелетов в Антарктиде натолкнуло уфологов на мысль о крушении там космолёта инопланетян. Другие исследователи убеждены, что пришельцы сумели выжить и даже построить в снегах базу, туннель и асфальтированную дорогу.
Её нашли на снимках с помощью сервиса Google Earth. Дорога 800 метров длиной открылась на гористом склоне после схода талого льда. На одном из концов можно разглядеть подобие моста с аркой.
Уфологи заявили о нахождении в Антарктиде останков нескольких гуманоидов, которые могут оказаться инопланетянами. О принадлежности скелетов к представителям внеземной расы говорит их удлинённая форма черепов. Исследователи отмечают, что похожие головы встречаются у древних жителей Перу и Африки, однако деформация костей у них сделана намеренно.
Туземные племена искусственно обматывают головы маленьких детей, чтобы череп стал вытянутым. Конспирологи утверждают, якобы в таких останках учёные находили чужеродную ДНК, и туземцы на самом деле были не людьми.
Обнаружение схожих скелетов в Антарктиде натолкнуло уфологов на мысль о крушении там космолёта инопланетян. Другие исследователи убеждены, что пришельцы сумели выжить и даже построить в снегах базу, туннель и асфальтированную дорогу.
Её нашли на снимках с помощью сервиса Google Earth. Дорога 800 метров длиной открылась на гористом склоне после схода талого льда. На одном из концов можно разглядеть подобие моста с аркой.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:15