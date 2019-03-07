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В Париже "алмазный" миллиардер скончался во время операции по увеличению пениса

В Париже в возрасте 65 лет умер Эхуд Ланиадо, являющийся «Алмазным» миллиардером. Во время хирургической операции по увеличению полового органа у мужчины остановилось сердце.
В Париже "алмазный" миллиардер скончался во время операции по увеличению пениса

По предварительной информации, после ввода некого медицинского препарата в половой орган Эхуда Ланиадо, у него случилась остановка сердца. На протяжении часа доктора проводили попытки реанимировать миллиардера. В данном медучреждении операции такого рода являются обычной процедурой. Представителей правоохранительных органов смутил тот факт, что хирургическое вмешательство осуществлялось поздно вечером, после закрытия больницы.

Свой капитал Эхуд Ланиадо «поднял» благодаря алмазам, которые он добывал на территории Анголы и Конго. «Алмазный» миллиардер в 2015 году продал самый дорогой камень, который именуется «Голубая Луна», более чем за 48 миллионов долларов. Обладательницей бриллианта стала 7-летняя китаянка. Дорогостоящий подарок наследнице сделал миллиардер Джозеф Лау.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:53

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