Компания Volvo представила эко-кроссовер с отделкой из переработанного пластика





В его составе находится переработанный нейлон, являющийся основой материала эконила. Известно, что часть суммы от проданных автомобилей поступит на развитие программы, посвященной проблеме загрязнения Мирового океана пластиком. Машина оснащена полноприводной системой, подходящей для различных погодных условий. Выпуск новинок предполагается тиражом около 3 тысяч.По данным компании, каждый год в мире выпускают более 300 миллионов тонн пластика. Однако перерабатывается всего 9% материала. Известно, что уже через 6 лет в каждом выпущенном автомобиле Volvo будет использован переработанный пластик.