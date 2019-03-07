В Москве женщина наняла киллера для убийства бывшего замминистра ЖКХ
Женщину, которая живет в Москве, обвиняют в попытке совершить заказное убийство Евгения Харитонова. Мужчина является бывшим заместителем министра ЖКХ Подмосковья. Дама заплатила киллеру 50 тыс. рублей за услугу.
Подозреваемой 44 года, она имеет свой бизнес. По некоторым данным, бизнеследи встретилась с киллером в одном из столичных кафе, где передала ему деньги за убийство Евгения Харитонова.
Известно, что за плечами бывшего замминистра есть судимость. Он совершил преступление - похитил и убил политического деятеля Михаила Похомова, за что в 2013 году был осужден на 7 лет колонии.
На данный момент злоумышленница задержана, на даму завели уголовное дело. Убийство ей совершить не удалось.
Подозреваемой 44 года, она имеет свой бизнес. По некоторым данным, бизнеследи встретилась с киллером в одном из столичных кафе, где передала ему деньги за убийство Евгения Харитонова.
Известно, что за плечами бывшего замминистра есть судимость. Он совершил преступление - похитил и убил политического деятеля Михаила Похомова, за что в 2013 году был осужден на 7 лет колонии.
На данный момент злоумышленница задержана, на даму завели уголовное дело. Убийство ей совершить не удалось.
Происшествия
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:47