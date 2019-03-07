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В Москве женщина наняла киллера для убийства бывшего замминистра ЖКХ

Женщину, которая живет в Москве, обвиняют в попытке совершить заказное убийство Евгения Харитонова. Мужчина является бывшим заместителем министра ЖКХ Подмосковья. Дама заплатила киллеру 50 тыс. рублей за услугу.
В Москве женщина наняла киллера для убийства бывшего замминистра ЖКХ

Подозреваемой 44 года, она имеет свой бизнес. По некоторым данным, бизнеследи встретилась с киллером в одном из столичных кафе, где передала ему деньги за убийство Евгения Харитонова.

Известно, что за плечами бывшего замминистра есть судимость. Он совершил преступление - похитил и убил политического деятеля Михаила Похомова, за что в 2013 году был осужден на 7 лет колонии.

На данный момент злоумышленница задержана, на даму завели уголовное дело. Убийство ей совершить не удалось.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:47

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